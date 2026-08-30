GUARRO e PACE EP16: Massolin e Kamate, la situazione. Sorteggio, è andata bene. Curtis Jones...

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Prima trasferta stagionale oggi per l'Inter di Cristian Chivu, che sarà ospite del Cagliari in Sardegna. Ecco le indicazioni sulla probabile formazione secondo Il Giornale: "Chivu cambia qualcosa rispetto al facile debutto contro il Monza, ma non la coppia d’attacco Esposito-Lautaro, in rigoroso ordine di condizione. Pio vuole continuare a trascinare l’Inter, Lautaro cerca il primo gol della stagione. In panchina, Thuram resterà ancora a guardare.

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Sta meglio, perciò stavolta anche lui potrebbe affacciarsi nella sfida a partita in corso, così come il tanto atteso Curtis Jones, il vero volto nuovo dei campioni, quello più voluto da Chivu e quello cui inevitabilmente quest’anno chiederà qualcosa in più. A sorpresa, in difesa dovrebbe giocare Benji Pavard, in un mese passato da esubero a rinforzo di lusso, perché non cambia idea soltanto chi non ha idee e perciò Chivu dopo averlo visto allenarsi con attenzione e intensità ha chiesto a Marotta di lasciarlo nel gruppo.

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In pochi mesi, da De Vrij e Acerbi a fine corsa a Stones e Pavard per completare la difesa: nel reparto, il salto di qualità sembra il più netto, poi arriveranno le verifiche del campo. Qualcosa Chivu cambierà anche in mezzo al campo, magari Sucic titolare al posto di Zielinski o Calhanoglu, perché è evidente che l’obiettivo sia sì di vincere in Sardegna, ma anche di alzare il livello generale della squadra, proprio in vista delle prossime partite, scontri diretti che arrivano un po’ troppo presto (vale per tutti) e nei quali l’Inter misurerà se stessa e gli avversari".