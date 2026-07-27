Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'Inter ha scelto di puntare su Romero per sistemare la difesa e sta trattando col Tottenham per trovare l'accordo e regalare l'argentino a Chivu.

Getty

Come spiega La Gazzetta dello Sport, "Entrando nello spogliatoio del Tottenham, si sentì chiedere da Son la ragione del soprannome: Cuti. «E’ perché sei un tipo carino? Cutie in inglese vuol dire carino, è un aggettivo dolce», No, Romero è conosciuto nel calcio come Cuti perché la sorella maggiore Aldana lo chiamava così da bambino, storpiando il nome Cristian. E soprattutto in campo non ha proprio niente di gentile. E’ uno dei motivi per i quali l’Inter lo vuole fortemente, a dispetto di richieste esose (50 milioni) e di un’età insolita per i grandi investimenti di Oaktree (di solito orientata sugli under 25). Romero è il diretto discendente di Walter Samuel, suo vice allenatore nella nazionale argentina, ma anche di gente tosta come Lucio e Cordoba, che all’Inter hanno aggiunto grinta e mentalità, senza dimenticare Marco Materazzi che da un punto di vista temperamentale sapeva sempre come farsi notare. In una difesa di piedi buoni (Bastoni), intelligenza posizionale (Akanji) e baldanza atletica (Bisseck) nel pacchetto difensori a disposizione di Chivu mancava il duro della compagnia".