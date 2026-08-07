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L'Inter sembra essersi defilata e il futuro di Romero parla sempre più spagnolo. L'Atletico si è inserito con forza, ma non è l'unica pretendente. Non è del tutto sfumata, infatti, la pista che porta al Barcellona che, tra l'altro, pare essere la destinazione preferita dal calciatore.

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A confermarlo è Gianluigi Longari di Sportitalia, che rispondendo a un utente su X ha detto:

"Entourage del Cuti avvisa il Barcelona di tutto quello che succede, perché sperano che si muova il Barca. La priorità del Barcelona oggi però è Rodri".