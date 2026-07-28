John Stones è il primo rinforzo in difesa dell'Inter dopo le partenze di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi. Dal punto di vista numerico, considerando Pavard in rosa, la retroguardia nerazzurra non necessiterebbe di altri innesti. Ma, proprio perché il futuro di Pavard è in bilico, il club nerazzurro non molla la presa su Cristian Romero. Come sottolinea Sport Mediaset, l'Inter continua a lavorare sull'argentino.

"La trattativa per portare a Milano l'ex Genoa, Atalanta e Juve è però tutt'altro che semplice. I dirigenti nerazzurri sapevano fin dall'inizio che l'operazione avrebbe avuto costi al limite del proibitivo, sensazione confermata dalle prime battute. Da superare non solo la richiesta importante del Tottenham, 40/45 milioni di euro, ma anche le pretese economiche del calciatore: un anno fa Romero ha firmato un contratto da circa 6,5 milioni di euro a stagione. L'Inter non vorrebbe spingersi così in alto".

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"L'idea sarebbe garantire uno o due anni di contratto in più (quindi fino al 2030/31) e avvicinarsi alla cifra richiesta magari inserendo qualche bonus. Lavori in corso insomma. Ma l'Inter non vuole mollare la presa, forte anche del gradimento del calciatore che, al momento, non ha altre proposte concrete. Atletico e Barcellona lo seguono, ma prima di poter tentare l'affondo devono fare un'uscita dietro. Anche l'Inter vorrebbe liberare spazio con l'uscita di Pavard ma al momento per il francese non è ancora arrivata l'offerta giusta. Nel frattempo l'emergenza è stata tamponata con l'arrivo di Stones. Ora l'Inter può affrontare la trattativa per Romero con più calma: si può aspettare che il calciatore scenda a più miti consigli lato ingaggio oppure, in alternativa, virare su un altro obiettivo".

(Sport Mediaset)