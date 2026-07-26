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Entra nel vivo la trattativa fra l’Inter e Cristian Romero: è l'argentino il prescelto del club nerazzurro sul mercato e ora tutte le forze della dirigenza sono concentrate su di lui.

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Come spiega il Quotidiano Sportivo, "dopo l’arrivo a Milano di Ciro Palermo, agente del difensore argentino (che con il ds Piero Ausilio ha discusso di aspetti economici, considerato che oggi il calciatore guadagna 12 milioni di euro lordi a stagione fino al 2029) le parti sembrano sempre più vicine.

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E c’è la sensazione che l’operazione possa chiudersi già nella prossima settimana o al più tardi quando i nerazzurri saranno in Asia per la tournée".