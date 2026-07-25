Il presidente del Senato tifa Inter come noto e ha detto la sua sulle ultime indiscrezioni di mercato che riguardano il mondo nerazzurro

Eva A. Provenzano
romero primo obiettivo inter

VIDEO / Inter, alla scoperta di Romero: dal quasi ritiro a 17 anni al Mondiale vinto

«Romero è un bel difensore. Non so se questo significhi la partenza di un altro difensore o lo spostamento di qualcuno sulla corsia di destra, però io sono contento, sarebbe un bell'acquisto». È quanto ha detto all'Adnkronos il presidente del Senato, Ignazio La Russa, noto tifoso dell'Inter.

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-Ma sono già andati via Acerbi e de Vrij?

Sì, ma Romero sarebbe un titolare, gli altri due erano quasi riserve nelle ultime partite perché giocavano Bastoni, Akanji e Bisseck. Romero è un titolare, non credo che lo prendiamo per tenerlo in panchina, per cui voglio capire cosa ha in mente Chivu. Qualsiasi cosa abbia in mente sono contento dell'acquisto.

La Russa Xi Jinping

Perisic

-Perisic sarebbe un bel ritorno per l'Inter?

E' un rincalzo oggi come oggi. Sia perché siamo coperti in quella zona, dato che lui gioca dove gioca Dimarco. Però è tuttora uno che conosce l'Inter, che ha lasciato un buon ricordo e a cui noi abbiamo lasciato un buon ricordo. Non sono contrario ma non è il giocatore di cui abbiamo bisogno. Soprattutto dopo aver preso Romero, il rincalzo di Dimarco ce l'abbiamo in casa ed è Carlos Augusto, quindi non saprei dove potremo mettere Perisic. Se viene però è un buon rincalzo, niente di più.

(Fonte: AdnKronos)

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