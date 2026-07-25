«Romero è un bel difensore. Non so se questo significhi la partenza di un altro difensore o lo spostamento di qualcuno sulla corsia di destra, però io sono contento, sarebbe un bell'acquisto». È quanto ha detto all'Adnkronos il presidente del Senato, Ignazio La Russa, noto tifoso dell'Inter.

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-Ma sono già andati via Acerbi e de Vrij?

Sì, ma Romero sarebbe un titolare, gli altri due erano quasi riserve nelle ultime partite perché giocavano Bastoni, Akanji e Bisseck. Romero è un titolare, non credo che lo prendiamo per tenerlo in panchina, per cui voglio capire cosa ha in mente Chivu. Qualsiasi cosa abbia in mente sono contento dell'acquisto.

-Perisic sarebbe un bel ritorno per l'Inter?

E' un rincalzo oggi come oggi. Sia perché siamo coperti in quella zona, dato che lui gioca dove gioca Dimarco. Però è tuttora uno che conosce l'Inter, che ha lasciato un buon ricordo e a cui noi abbiamo lasciato un buon ricordo. Non sono contrario ma non è il giocatore di cui abbiamo bisogno. Soprattutto dopo aver preso Romero, il rincalzo di Dimarco ce l'abbiamo in casa ed è Carlos Augusto, quindi non saprei dove potremo mettere Perisic. Se viene però è un buon rincalzo, niente di più.

(Fonte: AdnKronos)