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Cristian Romero resta un obiettivo dell'Inter per cercare di migliorare il reparto difensivo. Si è parlato di un accordo raggiunto tra i club ma, secondo Sky Sport, al momento resta un po' di distanza tra la domanda del Tottenham e l'offerta dei nerazzurri.

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In più c'è da trovare anche l'intesa con Romero lato contratto, con il calciatore che attualmente percepisce 6,5 mln di euro al Tottenham. Valentina Mariani, giornalista di Sky Sport, aggiunge un altro dettaglio:

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"Romero è sempre un obiettivo ma servono delle uscite perché anche numericamente ci sono stati addii di Acerbi e De Vrij, servono prima delle uscite e poi l'Inter cercherà di stringere per Romero"