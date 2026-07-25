Tutte le vere cifre sul tavolo per il Cuti Romero, ma non soltanto: ecco le novità di Sky Sport sul mercato dell'Inter, dopo le parole di Piero Ausilio.

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"Interesse concreto per Romero, trattativa in corso, si stanno parlando sia lato giocatore che tra i due club. Ci sono delle difficoltà: il Tottenham chiede 45/50 milioni e al Tottenham guadagna 6,5 milioni a stagione.

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Il nome di Romero è una richiesta specifica di Cristian Chivu, gli piace molto e si sta cercando di accelerare per lui. Oltre al difensore centrale, l’altra priorità del mercato nerazzurro è l’esterno destro", ha spiegato il giornalista.

(Fonte: SS24)