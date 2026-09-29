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Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Gian Luca Rossi, giornalista, ha spiegato così la situazione rinnovo di contratto di Hakan Calhanoglu con l'Inter: "Per quanto risulta a me, i rapporti con Stipic sono buoni: lui è affascinato dall'idea di chiudere la carriera in Turchia. Cosa può succedere?

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Certamente non può avere un triennale: l'Inter è pronta a rinnovarlo col metodo Mkhitaryan, ovvero offrendogli un anno a meno. Io credo che una proposta di 3 più bonus semplici possa essere una buona proposta: ma se in Turchia gli offrono un triennale agli stessi soldi che prende all'Inter, questo è il suo ultimo anno.

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L'Inter vorrebbe tenerlo secondo la formula che vi ho detto. Calhanoglu accetterà un anno alla Mkhitaryan come formula? La vicenda è nelle sue mani: l'Inter lo vuole tenere, non ci credo ad altre squadre italiane. Ma potrebbe anche essere il suo ultimo anno qui".