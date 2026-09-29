VIDEO / Bonny ci scherza su: "Ecco la differenza tra Chivu al Parma e all’Inter. Sul rinnovo..."

Dopo il successo ottenuto giovedì scorso a Bouaké contro il Ghana per 2-0, gli Elefanti della Costa d'Avorio affronteranno la Somalia martedì 29 settembre 2026, nella seconda giornata delle qualificazioni alla Coppa d’Africa 2027.

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«Per quanto riguarda la Somalia, ci saranno alcuni piccoli aggiustamenti, ma non aspettatevi grandi cambiamenti nella squadra», ha dichiarato Renard.

Alla vigilia della partita, il ctsi è presentato davanti ai giornalisti. Il tecnico francese ha spiegato che contro la Somalia non stravolgerà la squadra e che intende affrontare la gara con grande serietà, nonostante si giochi in casa.

Il ct ha poi aggiunto:

«Affronteremo questa partita con grande serietà, anche se giocheremo in casa».

Parlando invece del suo attaccante Yoan Bonny, finora ancora senza gol con la Nazionale, Renard ha invitato ad avere pazienza.

«È un giocatore che è arrivato tardi nel gruppo prima del Mondiale. Io guardo soprattutto l’aspetto generale. Ha dato ciò che sa fare bene: giocare spalle alla porta, proteggere il pallone e fare da sponda. Da lui ci si aspettano i gol, è questo il dibattito che c’è ovunque.»

Renard ha quindi proseguito:

«Bisogna dargli tempo. È un ragazzo che ha qualità. Non si può giocare nell’Inter se non si hanno qualità. È un giocatore giovane, bisogna avere un po’ di pazienza. Queste partite gli permettono di fare esperienza. Era la sua prima partita in Costa d’Avorio».

La Costa d’Avorio cercherà di mantenere il primo posto nel girone martedì contro la Somalia, allo stadio Félix Houphouët-Boigny, con calcio d’inizio alle 18:00 GMT.