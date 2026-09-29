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Inter concentrata sul presente, ma sempre molto attiva anche sul mercato per individuare i potenziali colpi per rinforzare la rosa di Chivu. Uno dei reparti che sta canalizzando l'attenzione dell'area sportiva è la difesa, come spiega il Quotidiano Sportivo: "Per la difesa Marotta e Baccin osservano il 26enne statunitense Chris Richards (cresciuto nel Bayern Monaco e attualmente nel Crystal Palace) e soprattutto Calvin Bassey, centrale del Fulham che può liberarsi a zero nella prossima finestra estiva".

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Ma non solo in difesa, ecco gli altri profili monitorati dall'Inter: "Ci aspettano duelli appassionanti Inter-Juventus anche per altri talenti, su tutti Inacio e Ndour. L'azzurro classe 2008 che il Borussia Dortmund è riuscito a strappare due anni fa all'Atalanta è già stato seguito in estate dal club di Oaktree. Stesso discorso per il 22enne centrocampista bresciano nella Dea, poi emigrato fra Benfica, PSG, Braga e Besiktas prima di tornare in Italia alla Fiorentina. La valutazione è di 30 milioni", spiega il quotidiano.