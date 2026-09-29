VIDEO FCIN1908 / Ausilio ha salutato l'Inter e lascia la Pinetina. Ad Appiano Marotta e Baccin

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E' passato quasi un mese dall'addio di Piero Ausilio all'Inter dopo 28 anni: il suo posto da direttore sportivo è stato preso da Dario Baccin.

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Ma c'è un retroscena sull'addio del dirigente, raccontato da Gian Luca Rossi in un video sul suo canale YouTube: "Ad Ausilio si è saputo dopo che hanno proposto un contratto annuale.

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E lui era addirittura venuto incontro mi hanno detto, pronto a discutere almeno un anno più due. Un ds non è un allenatore, deve avere almeno tre anni per pianificare tutto. Ormai è andata, spazio a Baccin".