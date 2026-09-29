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Intervistato da SportMediaset, Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter e della Nazionale, ha commentato così la vittoria di ieri contro la Turchia: "Sicuramente come avete visto tutti è andata molto bene, siamo entrati in campo con grande entusiasmo: ci siamo divertiti e quando ti diverti viene tutto meglio.

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Seba? La prima volta è sempre una cosa carica di emozioni: ho cercato di non sovraccaricarlo e lasciarlo libero, è stata un'emozione veramente forte essere al suo fianco. Se gli ho dato consigli? No, anche perché quello più grande è lui...

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Parliamo in campo e ci conosciamo molto bene: c'è intesa. Volevo dedicare il gol a mia nonna che sta passando giornate non facili: col Belgio non ci sono riuscito, stavolta glielo dedico. Ci vuole equilibrio, non eravamo scarsi tre giorni fa e non siamo fenomeni oggi: ci vuole tempo e lavorare con calma".