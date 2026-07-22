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Sul suo canale YouTube, il giornalista Sandro Sabatini ha fatto un primo bilancio del mercato dell'Inter fino a questo momento:

Il mercato che sta facendo Marotta, che sta facendo l'Inter è molto deludente. Una squadra che non ha problemi di bilancio, ha incassato tanti soldi, per ora ha preso un portiere di riserva e ha riportato a casa Stankovic. Inter e Juve sul mercato sono pari con un problema: che l'Inter i soldi ce li ha.