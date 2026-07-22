VIDEO FCIN1908 / Inter, squadra a lavoro a Donaueschingen: torello ad alta intensità
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Sul suo canale YouTube, il giornalista Sandro Sabatini ha fatto un primo bilancio del mercato dell'Inter fino a questo momento:
Il mercato che sta facendo Marotta, che sta facendo l'Inter è molto deludente. Una squadra che non ha problemi di bilancio, ha incassato tanti soldi, per ora ha preso un portiere di riserva e ha riportato a casa Stankovic. Inter e Juve sul mercato sono pari con un problema: che l'Inter i soldi ce li ha.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
The Sun - Arsenal e Manchester United a Perth per Pio Esposito: costa 85 mln
Ultima ora
FCINTER1908/ Inter-Juventus, le due formazioni provate da Chivu nell’allenamento a Perth
Mercato Inter
Sportitalia - Romero? Il suo entourage parla e avvisa perché spera che si muova...
Esclusive
ESCLUSIVA Luis Henrique: "Voglio altri numeri, Chivu un padre! E se mi sposta a sinistra..."
Ultima ora
Palestra: "Ecco perché ho scelto il Chelsea. È stata una grande decisione. Il mio sogno era..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti