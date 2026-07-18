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In un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha commentato così il mercato bloccato dell'Inter di queste settimane: "Sicuramente Chivu si aspettava un mercato diverso, che vuoi che ti dica.

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Io leggo sempre tra le righe: sappiamo non che ha un po' di mal di pancia, ma gli mancano un difensore, un esterno destro e anche un centrocampista. Però scrivono che manda i messaggi a Lautaro e che lui vale 120 milioni: tutto vero, però il mercato dell'Inter è un'altra cosa eh. E' molto a rilento".