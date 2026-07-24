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Il giornalista Sandro Sabatini, sul suo canale YouTube, ha parlato del mercato dell'Inter e dello stallo nelle trattative dei nerazzurri:

Io mi sono permesso di dire, perché non mi interessa di tutti gli altri: ragazzi il mercato dell'Inter non va bene. Marotta che, evidentemente, spende tanto tempo per il commissario tecnico insieme a Cairo... ma siamo al 24 luglio il vice Dumfries non è semplice da fare. Sostituire Acerbi e De Vrij non è una cosa banale. Esposito e Bisseck rinnovano? Farebbe molto bene l'Inter perché sono due che dureranno ancora 10 anni nell'Inter.