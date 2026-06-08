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fcinter1908 calciomercato mercato inter Scambio Carlos Augusto-Cambiaso, De Giuseppe categorico: “Mi tengo tutta la vita…”
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Scambio Carlos Augusto-Cambiaso, De Giuseppe categorico: “Mi tengo tutta la vita…”
Il commento alla voce di mercato sull'asse Inter-Juve
Tempo di calciomercato, di rumors più o meno veritieri, di scambi più o meno ipotetici. Se ne è parlato anche nello studio di Sportitalia, con un occhio all'asse Milano-Torino. Lo scambio riguarderebbe infatti l'Inter e la Juventus e coinvolgerebbe da una parte Carlos Augusto, dall'altra Cambiaso. Ecco come ha reagito la Iena De Giuseppe allo scenario di mercato del quale si vocifera: CONTINUA A LEGGERE.
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