VIDEO / Garlando: "L'Inter ha in panchina un'altra squadra da scudetto. Chivu è come..."

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Alla fine, è arrivato, per la gioia di tutti gli interisti, un pezzo da novanta come John Stones, ma in precedenza, per la difesa, l'Inter ha sondato vari nomi, anche in Serie A.

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Fra questi sicuramente Gianluca Mancini, a lungo accostato ai nerazzurri, prima di porre la firma sul rinnovo di contratto con la Roma fino al 2029.

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A confermare, ancora una volta, il retroscena di mercato è stata Sky Sport, che ha rivelato come l'Inter aveva ufficialmente richiesto ai giallorossi Mancini, incontrando però le resistenze di Gian Piero Gasperini, allenatore romanista, che si è fermamente opposto alla sua partenza. Alla fine, ognuno per la sua strada, per la soddisfazione di tutti.

(Fonte: Sky Sport)