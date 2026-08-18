VIDEO / Garlando: "L'Inter ha in panchina un'altra squadra da scudetto. Chivu è come..."

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Luis Henrique via per provare il (decisivo) assalto a Curtis Jones con il Liverpool? Potrebbe essere questa la strategia dell'Inter in queste ultime due settimane di mercato. Ne ha parlato Sky Sport:

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"Bisogna capire cosa farà la Roma. Nelle intenzioni di chi sta costruendo la squadra, ci sarebbe la voglia di andare a prendere un altro attaccante esterno. Se il Lione dovesse qualificarsi o meno in Champions, l'atteggiamento su Fofana potrebbe cambiare. Poi, c'è da prendere l'alternativa a Wesley. Il giocatore su cui la Roma fa più affidamento è Luis Henrique, perché è versatile, sa giocare su entrambe le fasce e anche in avanti. C'è anche Cacciamani del Torino, ma bisogna capire anche cosa vuol fare la Roma, che potrebbe operare anche in uscita magari per avere più budget in entrata".

"Jones? Bisogna fare i conti con il Liverpool. E' vero che c'è la sua intenzione di andare all'Inter, ma è anche vero che fin qui il Liverpool ha tenuto alto il prezzo. Per il momento l'Inter potrebbe pensare di fare quest'operazione senza ulteriori cessioni, ma probabilmente sarà necessario qualche euro in più e da questo punto di vista la cessione di Luis Henrique potrebbe venire incontro all'Inter. In Inghilterra non sposta molto il fatto che il calciatore sia in scadenza dal punto di vista della valutazione, ma magari sposta per i nerazzurri".

(Fonte: Sky Sport)