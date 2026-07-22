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La priorità dell'inter continua a essere l'esterno di destra, poi si penserà a inserire anche un difensore e in mediana rimane Jones come obiettivo. Il punto sulle trattative di mercato e sugli obiettivi dei nerazzurri secondo Sky Sport:

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C'è una lista lunga, vedremo alla fine su chi si orienterà l'Inter. Poi un difensore centrale, anche lì ci sono delle valutazioni in corso. Sappiamo dei giocatori del Tottenham, da Spence a Romero, che sono chiaramente quelli più costosi in lista. Gli altri profili per la fascia che vi abbiamo detto, Read, Vanderson, credo che ancora prima di entrare concretamente su qualcuno di questi ci sia qualche ora di ulteriore valutazione e poi senza fretta, senza ansia, come ha anche detto il presidente Marotta il giorno della presentazione, l'Inter si muoverà per andare a colmare quelle che sono anche le esigenze numeriche. Senza mai dimenticare invece Curtis Jones, che è un giocatore che soprattutto Chivu ritiene molto importante per caratteristiche, perché darebbe al centrocampo dell'Inter caratteristiche che in questo momento mancano e penso che mettersi a parlare con il Liverpool però non sarà semplice, perché finora gli inglesi non sono mai scesi dalla loro richiesta.