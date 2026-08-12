Malick Fofana, classe 2005, è stato accostato all'Inter: ecco cosa risulta a Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia

Matteo Pifferi
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GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!

Nelle ultime ore si è fatto anche il nome di Malick Fofana per l'Inter, che sta cercando un esterno oltre a Spence che ormai si appresta a diventare un nuovo giocatore nerazzurro.

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Frattesi
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Fofana è in uscita dal Lione ma, secondo Sportitalia, non è un'opzione concreta (al momento), per l'Inter che invece è impegnata su altri fronti, sia in entrata sia in uscita con Frattesi che non sarà l'unico a lasciare Milano in questa fase finale di mercato.

"Al momento nessun contatto concreto legato alla pista Malick Fofana per l’Inter.

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curtis jones barella (1)
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Dopo avere chiuso l’affare Stones, Inter impegnata sul tema uscite (Frattesi non sarà l’unica) per far partire l’assalto a Curtis Jones", commenta Gianluigi Longari, esperto di mercato e giornalista di Sportitalia, su Twitter.

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