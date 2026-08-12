Malick Fofana, classe 2005, è stato accostato all'Inter: ecco cosa risulta a Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia
GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!
Nelle ultime ore si è fatto anche il nome di Malick Fofana per l'Inter, che sta cercando un esterno oltre a Spence che ormai si appresta a diventare un nuovo giocatore nerazzurro.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Fofana è in uscita dal Lione ma, secondo Sportitalia, non è un'opzione concreta (al momento), per l'Inter che invece è impegnata su altri fronti, sia in entrata sia in uscita con Frattesi che non sarà l'unico a lasciare Milano in questa fase finale di mercato.
"Al momento nessun contatto concreto legato alla pista Malick Fofana per l’Inter.
Dopo avere chiuso l’affare Stones, Inter impegnata sul tema uscite (Frattesi non sarà l’unica) per far partire l’assalto a Curtis Jones", commenta Gianluigi Longari, esperto di mercato e giornalista di Sportitalia, su Twitter.
‼️ Al momento nessun contatto concreto legato alla pista Malick Fofana per l’Inter.— Gianluigi Longari (@Glongari) August 12, 2026
Dopo avere chiuso l’affare Stones, Inter impegnata sul tema uscite (Frattesi non sarà l’unica) per far partire l’assalto a Curtis Jones.
© RIPRODUZIONE RISERVATA