Nelle ultime ore si è fatto anche il nome di Malick Fofana per l'Inter, che sta cercando un esterno oltre a Spence che ormai si appresta a diventare un nuovo giocatore nerazzurro.

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Getty Images Fofana è in uscita dal Lione ma, secondo Sportitalia, non è un'opzione concreta (al momento), per l'Inter che invece è impegnata su altri fronti, sia in entrata sia in uscita con Frattesi che non sarà l'unico a lasciare Milano in questa fase finale di mercato.

"Al momento nessun contatto concreto legato alla pista Malick Fofana per l’Inter.

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Dopo avere chiuso l’affare Stones, Inter impegnata sul tema uscite (Frattesi non sarà l’unica) per far partire l’assalto a Curtis Jones", commenta Gianluigi Longari, esperto di mercato e giornalista di Sportitalia, su Twitter.