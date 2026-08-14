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Dopo gli intoppi della mattinata, Inter e Lazio hanno sbloccato l'affare Davide Frattesi, che è pronto dunque, con qualche ora di ritardo, a volare a Roma per sostenere le visite mediche e firmare con il club biancoceleste.

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Come riferisce Sky Sport, la nuova intesa verbale propone una formula diversa. Scrive gianlucadimarzio.com:

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"I due club hanno raggiunto un nuovo accordo verbale su un prestito oneroso molto alto (5 milioni) con diritto di riscatto fissato a 10, a cui si aggiungerebbero i bonus, oltre al 50% sulla futura rivendita in favore dell'Inter".

(fonte: gianlucadimarzio.com)