Dopo gli intoppi della mattinata, Inter e Lazio hanno sbloccato l'affare Davide Frattesi, che è pronto dunque, con qualche ora di ritardo, a volare a Roma

Marco Macca
Screenshot 2026-08-14 alle 09.01.01

VIDEO FCIN1908 / Inter, Spence al Coni per l'idoneità fisica poi la firma: "Ci vediamo presto"

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Dopo gli intoppi della mattinata, Inter e Lazio hanno sbloccato l'affare Davide Frattesi, che è pronto dunque, con qualche ora di ritardo, a volare a Roma per sostenere le visite mediche e firmare con il club biancoceleste.

frattesi (3)
Getty Images

Come riferisce Sky Sport, la nuova intesa verbale propone una formula diversa. Scrive gianlucadimarzio.com:

FRATTESI INTER (1)
Getty Images

"I due club hanno raggiunto un nuovo accordo verbale su un prestito oneroso molto alto (5 milioni) con diritto di riscatto fissato a 10, a cui si aggiungerebbero i bonus, oltre al 50% sulla futura rivendita in favore dell'Inter".

Frattesi

(fonte: gianlucadimarzio.com)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti