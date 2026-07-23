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I nomi per il mercato in entrata dell'Inter sono ormai noti. Il club nerazzurro ha messo nel mirino Romero per la difesa e Curtis Jones per il centrocampo, il tutto mentre sembra ormai abbandonata la pista che porta a Spence. Ma per il club di Viale della Liberazione sarà importante che il mercato in uscita. Sono diversi gli esuberi a cui i nerazzurri dovranno trovare una sistemazione.

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Secondo quanto riporta Sky Sport, il Monza ha chiesto in prestito due giocatori: Akinsanmiro e Massolin. Il club adesso dovrà rincontrare l'Inter per chiudere. Intanto il Sassuolo ha chiesto Asllani.