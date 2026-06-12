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calciomercato
Sky – Inter, stallo Palestra: settimana decisiva. Novità Solet, su Frattesi non solo il Nottingham
Inter al lavoro su più fronti per rinforzare la rosa di Cristian Chivu. Queste le ultime trattative in entrata e in uscita secondo Sky Sport:
Per Provedel, si sta lavorando su doppio binario, con agente giocatore col quale non c'è ancora l'accordo, dall'altra con la Lazio che chiede 4 mln di euro, l'Inter penserebbe a qualcosa meno. Sta cercando di trattare sul prezzo. Stallo per Palestra: l'apertura c'è stata da parte dell'Inter perché è un obiettivo primario, ma la richiesta ufficiale dell'Atalanta è 55 mln di euro. 50 mln di base per lasciarlo partire. Settimana che arriverà potrà essere decisiva per capire se l'inter potrà alzare la proposta che per ora è di 45 mln complessivi.
Solet, intesa totale sia col giocatore che con l'Udinese che ancora non c'è: Udinese chiede 25 mln di euro. Inter ha già incontrato ds Nani e agenti del giocatore, si sta lavorando anche qui sul doppio binario, da capire se Udinese abbasserà un po' le pretese. Frattesi potrebbe andare in Inghilterra, il Nottingham è tornato forte. Il centrocampista lascerà l'Inter, attenzione anche il Napoli che se dovesse partire Anguissa ci penserebbe seriamente.
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