Per Provedel, si sta lavorando su doppio binario, con agente giocatore col quale non c'è ancora l'accordo, dall'altra con la Lazio che chiede 4 mln di euro, l'Inter penserebbe a qualcosa meno. Sta cercando di trattare sul prezzo. Stallo per Palestra: l'apertura c'è stata da parte dell'Inter perché è un obiettivo primario, ma la richiesta ufficiale dell'Atalanta è 55 mln di euro. 50 mln di base per lasciarlo partire. Settimana che arriverà potrà essere decisiva per capire se l'inter potrà alzare la proposta che per ora è di 45 mln complessivi.