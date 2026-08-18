VIDEO / Garlando: "L'Inter ha in panchina un'altra squadra da scudetto. Chivu è come..."

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L'Inter ci proverà fino alla fine, questo è certo, ma con la consapevolezza che portarsi a casa Curtis Jones non sarà affatto facile. Nonostante il contratto in scadenza nel 2027, infatti, il Liverpool non ha alcuna intenzione di scendere dalla richiesta economica per il cartellino del centrocampista, fatto che rende più difficile la strada per il giocatore inglese senza cessioni. Queste le ultime da Sky Sport:

"L'Inter sa quali sono le condizioni del Liverpool e sa che il calciatore è in scadenza e che potrebbe firmare gratis fra 6 mesi, quindi non vorrebbe spendere troppo. Piace molto a Chivu, i nerazzurri ci stanno provando. Ma la forza delle squadre inglesi è talmente ampia che, anche in presenza di un calciatore in scadenza, non hanno alcuna intenzione di trattare sul cartellino, anche a costo di perderlo a zero".

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"E' successo anche con Alexander-Arnold. Dall'altra parte, il giocatore potrebbe spingere un po' per ammorbidire la posizione del club. Ecco perché, senza la cessione di Luis Henrique o di qualcun altro, i nerazzurri non avrebbero la disponibilità economica per arrivare a soddisfare la richiesta del Liverpool. Ciò non significa che l'Inter non ci proverà comunque".

(Fonte: Sky Sport)