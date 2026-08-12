L'Inter ha chiuso nella giornata di oggi per Djed Spence: l'esterno inglese arriverà in nerazzurro per un'operazione complessiva da 35 milioni

Marco Astori
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GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!

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L'Inter ha chiuso nella giornata di oggi per Djed Spence: l'esterno inglese arriverà in nerazzurro per un'operazione complessiva da 35 milioni di euro.

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Secondo Sky Sport, è stato completato lo scambio di documenti con il Tottenham in questi minuti: il giocatore sarà a Milano tra venerdì e sabato per visite mediche e firma.

Spence

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