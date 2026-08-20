Il centrocampista convinto di potersi giocare le proprie carte nonostante l'abbondanza a centrocampo. Le ultime sul futuro di Henrique
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Aleksandar Stankovic vuole rimanere all'Inter. Come riporta Gianluca Di Marzio, nonostante le tante richieste arrivate per il centrocampista in queste ore per andare in prestito, lui vuole assolutamente restare.
Non ha dato la minima apertura al suo entourage e all'Inter nel valutare proposte per andare a giocare in prestito, almeno fino a gennaio, è convinto di potersi giocare le sue opportunità e di poter essere utile in bilico. Resta invece in bilico la situazione di Luis Henrique che è in uscita. La Roma non ha fatto una nuova offerta all'Inter dopo i contatti dei giorni scorsi. Da capire se il fronte Henrique-Roma si riaccenderà nei prossimi giorni
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