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Sky – Stankovic convinto: vuole restare! Ma Inter valuterà offerte: può essere sacrificato per…

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Il giocatore è molto deciso e convinto di rimanere, vuole giocare all'Inter: ma il club valuterà possibili offerte importanti
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Esercitata ufficialmente la clausola di recompra di Aleksandar Stankovic: il centrocampista classe 2005 rientra quindi all'Inter. Ma il suo futuro è tutto da scrivere, come spiega anche Gianluca Di Marzio.

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"Il giocatore è molto deciso e convinto di rimanere, vuole giocare all'Inter: ma il club valuterà possibili offerte importanti perché potrebbe essere sacrificato per eventuali operazioni necessarie", le sue parole a Sky Sport.

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