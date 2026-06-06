Il giocatore è molto deciso e convinto di rimanere, vuole giocare all'Inter: ma il club valuterà possibili offerte importanti

Esercitata ufficialmente la clausola di recompra di Aleksandar Stankovic : il centrocampista classe 2005 rientra quindi all'Inter. Ma il suo futuro è tutto da scrivere, come spiega anche Gianluca Di Marzio.

"Il giocatore è molto deciso e convinto di rimanere, vuole giocare all'Inter: ma il club valuterà possibili offerte importanti perché potrebbe essere sacrificato per eventuali operazioni necessarie", le sue parole a Sky Sport.