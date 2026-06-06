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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Stankovic convinto: vuole restare! Ma Inter valuterà offerte: può essere sacrificato per…
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Sky – Stankovic convinto: vuole restare! Ma Inter valuterà offerte: può essere sacrificato per…
Il giocatore è molto deciso e convinto di rimanere, vuole giocare all'Inter: ma il club valuterà possibili offerte importanti
Esercitata ufficialmente la clausola di recompra di Aleksandar Stankovic: il centrocampista classe 2005 rientra quindi all'Inter. Ma il suo futuro è tutto da scrivere, come spiega anche Gianluca Di Marzio.
"Il giocatore è molto deciso e convinto di rimanere, vuole giocare all'Inter: ma il club valuterà possibili offerte importanti perché potrebbe essere sacrificato per eventuali operazioni necessarie", le sue parole a Sky Sport.
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