Nelle ultime ore il mercato dell'Inter ha subito un'accelerata importante, sia in entra che in uscita. Il club nerazzurro sembra ormai aver trovato l'erede di Dumfries dopo i mancati arrivi di Palestra e Khalaili, il nome è quello di Djed Spence.

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Come riporta il giornalista di Sport Mediaset, Orazio Accomando, Inter e Tottenham hanno raggiunto un accordo di massima per l'esterno inglese. Chiusura imminente a 30 milioni di euro più bonus. C'è già l'intesa con il giocatore per un contratto che lo legherà all'Inter fino al 2031.