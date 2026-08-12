Inter-Tottenham, accordo di massima per Spence. Chiusura imminente, cifre e contratto

Gianni Pampinella
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GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!

Spence

Nelle ultime ore il mercato dell'Inter ha subito un'accelerata importante, sia in entra che in uscita. Il club nerazzurro sembra ormai aver trovato l'erede di Dumfries dopo i mancati arrivi di Palestra e Khalaili, il nome è quello di Djed Spence.

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Getty Images

Come riporta il giornalista di Sport Mediaset, Orazio Accomando, Inter e Tottenham hanno raggiunto un accordo di massima per l'esterno inglese. Chiusura imminente a 30 milioni di euro più bonus. C'è già l'intesa con il giocatore per un contratto che lo legherà all'Inter fino al 2031.

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