"L'Inter ha trovato il suo nuovo portiere. Al posto di Sommer che andrà via a parametro zero (ha declinato il rinnovo annuale in quanto non vuole fare il vice) in arrivo Ivan Provedel dalla Lazio". Così il quotidiano Il Giornale racconta di una proposta che i nerazzurri avrebbero fatto al portiere svizzero per un rinnovo di un anno. Sarebbe rimasto da secondo di Jsep Martinez ma secondo queste indiscrezioni il numero uno nerazzurro, che andrà in scadenza il 30 giugno, non ha accettato.