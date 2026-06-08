"L'Inter ha trovato il suo nuovo portiere. Al posto di Sommer che andrà via a parametro zero (ha declinato il rinnovo annuale in quanto non vuole fare il vice) in arrivo Ivan Provedel dalla Lazio". Così il quotidiano Il Giornale racconta di una proposta che i nerazzurri avrebbero fatto al portiere svizzero per un rinnovo di un anno. Sarebbe rimasto da secondo di Jsep Martinez ma secondo queste indiscrezioni il numero uno nerazzurro, che andrà in scadenza il 30 giugno, non ha accettato.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Il Giornale – Sommer declina l’invito dell’Inter: arriva Provedel. Costi e dettagli
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Il Giornale – Sommer declina l’invito dell’Inter: arriva Provedel. Costi e dettagli
Il quotidiano torna sul portiere che come noto è la scelta del club nerazzurro per affiancare Josep Martinez
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E così l'Inter virerà come noto su Provedel. Sui dettagli della trattativa il quotidiano scrive: "Operazione da 3-4 milioni; mentre l'estremo difensore firmerà un biennale con opzione per il terzo anno. Per il classe 1994, sulla carta, il ruolo di dodicesimo alle spalle di Josep Martinez promosso titolare".
(Fonte: Il Giornale)
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