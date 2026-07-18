Alla fine del Mondiale il club nerazzurro dovrà accelerare per il ruolo di esterno e il giocatore del Tottenham è in pole. Si valutano però anche altre piste
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Spence è il nuovo obiettivo dell'Inter per la fascia destra. Il club nerazzurro valuta il da farsi con lui e tiene aperte altre piste dopo essere rimasta scottata dai casi Palestra e Khalaili.
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"L’Inter è in piena fase di valutazione, ma a breve dovrà rompere gli indugi e muoversi con decisione. Per Spence, con ogni probabilità, ci saranno aggiornamenti a Mondiale finito, quindi all’inizio della prossima settimana. Del resto, l’esterno inglese deve diventare un “attore” nella trattativa, facendo pesare al Tottenham il suo desiderio di trasferirsi all’Inter (la disponibilità in questo senso è già arrivata), così da agevolare il club nerazzurro nell’ottenere condizioni più favorevoli. Peraltro, gli Spurs avrebbero anche bisogno di cedere…", si legge sul Corriere dello Sport.
"Intanto, se le quotazioni di Read sono in ascesa, restano ancora in corsa Vanderson del Monaco, Belghali del Verona e più defilato Molina. Attenzione, poi all’”usato sicuro” Perisic, che avrà anche 37 anni, ma ha ancora un fisico d’acciaio, sa ancora fare la differenza e conosce alla perfezione sia l’Inter sia la Serie A", spiega l'articolo con tutte le alternative ancora sul tavolo del club nerazzurro
(Fonte: CdS)
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