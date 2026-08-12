GUARRO e PACE Ep10: Inter, e ora? Perisic, Spence, Singo, Read e il futuro di Pavard

Dopo settimane, l'Inter sembra aver trovato l'erede di Denzel Dumfries. In cima alla lista c'è Djed Spence, un nome non nuovo per i nerazzurri che già dopo il mancato arrivo di Khalaili avevano sondato e poi messo in stand-by per la valutazione sproporzionata che aveva fatto il Tottenham.

"Djed Spence è il nome tornato in cima alla lista della spesa negli ultimi giorni, in virtù di due fattori: a spingere nuovamente Marotta e Ausilio a considerare la sua candidatura, da un lato, sono state le difficoltà riscontrate sul fronte Diaby e, dall’altro, la maggiore apertura al dialogo del Tottenham rispetto a qualche settimana fa sulla valutazione del cartellino. Per il francese dell’Al-Itthiad non è riuscito l’incastro con l’eventuale inserimento del cartellino di Kristjan Asllani come eventuale contropartita", sottolinea il Corriere dello Sport.

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"L’Inter intanto ha riallacciato i dialoghi con il Tottenham: per chiudere l’operazione, considerando l’apertura da parte del giocatore già arrivata al termine del mondiale, manca la stretta di mano tra i due club. Un dettaglio che, secondo quanto filtra, è sicuramente più alla portata rispetto a prima. L’Inter potrebbe arrivare a mettere sul piatto circa 35 milioni tra base fissa e bonus".

(Corriere dello Sport)