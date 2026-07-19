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L'Inter è ancora alla ricerca di un esterno che possa raccogliere la pesante eredità di Denzel Dumfries, passato al Real Madrid. Sfumate - per motivi diversi - le trattative che portavano a Palestra e Khalaili, la dirigenza nerazzurra sta valutando altri profili, e il preferito, al momento, è Djed Spence del Tottenham.

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Secondo La Gazzetta dello Sport, in settimana sono attesi passi importanti: "Al momento, sono stati appaltati circa 35 milioni per un'operazione di mercato altamente strategica, ma è difficile che gli uomini di mercato nerazzurri possano spingersi oltre: è una via di mezzo decisa a tavolino, galleggia tra i 25 investiti per Khalaili prima che saltassero fuori i problemi al cuore e i 50 del costoso sogno di inizio estate, Palestra. Il contatto decisivo arriverà da domani in poi, comunque a inizio settimana: sono ore di prudenza, senza perdere del tutto la fiducia originaria perché l'ex genoano è comunque il preferito della compagnia di esterni".