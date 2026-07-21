GUARRO e PACE Ep10: Inter, e ora? Perisic, Spence, Singo, Read e il futuro di Pavard

L'addio di Denzel Dumfries ha lasciato un vuoto enorme sulla fascia destra dell'Inter. Vuoto che il club nerazzurro ha provato a colmare prima con Palestra, poi con Khalaili. Entrambe le trattative - per motivi diversi - sono saltate, al momento c'è un nome ben preciso nei pensieri dei dirigenti e di Chivu ed è quello di Djed Spence.

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"È capace di giocare indifferentemente sulla fascia destra e su quella sinistra. Il mix perfetto per balzare in cima alla lista dei candidati, considerando che pure l’aspetto anagrafico – 25 anni - risulta in piena linea con il target imposto sul mercato da Oaktree dal momento del suo insediamento (l’estate scorsa erano stati acquistati solo profili Under 24, eccezion fatta per Akanji)".

"Non a caso proseguono i colloqui con il Tottenham, che l’Inter renderà ancor più fitti già nei prossimi giorni, anche se la vetrina a stelle e strisce rischia di far lievitare il prezzo del cartellino di Spence. Gli uomini mercato nerazzurri sperano di trovare una quadra per una cifra attorno ai 30-35 milioni di euro mentre il club inglese – forte proprio del Mondiale da protagonista vissuto dall’esterno – ne chiede circa 40. Una forbice ad oggi piuttosto importante, ma che il tempo potrebbe contribuire ad assottigliare. In modo da chiudere definitivamente la questione esterno destro e regalare a Chivu una pedina fondamentale per il 3-5-2 dell’allenatore nerazzurro".