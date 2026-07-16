GUARRO e PACE Ep10: Inter, e ora? Perisic, Spence, Singo, Read e il futuro di Pavard

Djed Spence è diventato il principale obiettivo per la fascia destra dell'Inter, lasciata vacante dopo l'addio di Dumfries, dopo che è sfumato Palestra e dopo che Khalaili non ha ottenuto l'idoneità sportiva dal CONI.

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Spence, che ha già giocato in Italia al Genoa, si è messo in mostra durante questa stagione col Tottenham e sta disputando un grande Mondiale, tanto che il suo prezzo potrebbe anche salire. La Gazzetta dello Sport, nel tracciare il profilo del calciatore, si pone anche una domanda particolare:

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"Rispetto a Dumfries, Spence è meno devastante in progressione. Nel suo percorso all’Inter l’olandese era cresciuto progressivamente sfruttando i consigli e gli accorgimenti di Simone Inzaghi, bravissimo a portare Denzel sui livelli dei migliori al mondo in quel ruolo. Spence ha comunque un ottimo dinamismo e gli piace aggredire gli avversari in avanti per rubare palla o sorprenderli alle spalle per ricevere i lanci dei compagni. Per caratteristiche è più un quinto che un terzino classico. Buona anche la capacità di dialogo con i compagni dell’attacco: ieri con Gordon ha scambiato bene mettendo in difficoltà Molina nel primo tempo. Deve imparare a leggere lo sviluppo del gioco in modo da farsi trovare pronto in fase offensiva al momento giusto, ma a questo servono gli allenamenti. In difesa deve limitare qualche distrazione, ma la velocità lo aiuta nei recuperi: ieri si è fatto apprezzare con un paio di perfetti interventi in scivolata.

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A questo punto viene spontaneo chiedersi come mai il Tottenham, che si è salvato proprio alla fine dell’ultima Premier League e che vorrebbe rilanciarsi, stia pensando di privarsi di Spence. Ci sono sempre stati un po’ di dubbi sulla sua capacità di tenere alta l’attenzione per tutta la partita, nonostante i mezzi atletici e tecnici di primo piano. La discontinuità di rendimento è stato l’aspetto più penalizzante finora nella sua carriera e qualche incertezza difensiva pesa nel giudizio. Al Tottenham, comunque, il terzino destro titolare di De Zerbi è Pedro Porro, quindi il ruolo è ben coperto. E sull’altra corsia, in attesa degli sviluppi sul mercato, non mancano le alternative tra cui anche Udogie. All’Inter, invece, Spence sarebbe titolare e forse questa soluzione farebbe comodo a tutti"