Non c'è ancora l'ufficialità, ma la sensazione è che la lunga storia tra Piero Ausilio e l'Inter sia destinata a concludersi al termine della stagione. Una storia lunga 28 anni che sta per concludersi come conferma anche Sport Mediaset che aggiunge un dettaglio alle voci circolate in mattinata.

"La fine di un'era. Dopo 28 anni insieme, Inter e Piero Ausilio sembrano pronti a dirsi addio. A mettere fine alla lunga storia d'amore tra il dirigente di Cinisello e i nerazzurri, il contratto in scadenza a giugno 2027 su cui non si trova una quadra per il rinnovo. Ad Ausilio è stato proposto un rinnovo annuale alle stesse cifre del contratto attuale. Un'offerta che non ha scaldato il ds, pronto a lasciare a fine anno".