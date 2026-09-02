Piero Ausilio è pronto a lasciare l'Inter dopo 28 anni. Anche Sky Sport conferma i rumors di questa mattinata, ne ha parlato così in particolare Luca Marchetti in studio. E ha fatto un nome anche per il sostituto.

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“Da mesi era in corso una trattativa per un rinnovo suo e del vice Baccin. Tra l’altro potrebbe raccogliere lui la sua eredità, proprio Baccin, forse stiamo correndo un po’ troppo… Da quello che abbiamo capito, l’Inter ha offerto un anno in più, fino al 2028. I contratti dei dirigenti nerazzurri andavano invece di 3 anni in 3 anni per avere una possibilità di programmare. Non si è trovato l’accordo, più su questo che sulla questione economica. Si potrebbe andare a una risoluzione consensuale anche a breve, per programmare il futuro.

Ausilio aveva detto a Oaktree che non si sarebbe trovato un accordo a queste condizioni. Le ultime 2/3 settimane di mercato erano già fatte con questo mood, ma è un super professionista. Capiremo dove andrà Ausilio a lavorare poi”.