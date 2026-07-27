Il club nerazzurro lavora al doppio colpo in difesa: in chiusura l'arrivo del difensore inglese ex Manchester City
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L’Inter accelera per John Stones ed è pronta a chiudere per il difensore classe 1994, svincolato dopo la scadenza che lo legava fino allo scorso 30 giugno con il Manchester City.
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Sportitalia conferma le indiscrezioni che parlano di una chiusura imminente, con il club nerazzurro che vuole arrivare alla fumata bianca dopo aver ricevuto l’ok di Stones per un contratto biennale da 4 milioni a stagione.
“John Stones ha scelto l’Inter! Nessuno spazio per l’inserimento di altri club interessati. L’Inter è in chiusura per il difensore svincolato dal Manchester City. Contratto biennale per Stones in nerazzurro” scrive Longari.
Pedullà aggiunge: “L’Inter vuole chiudere”. Per il giornalista Cristan Romero del Tottenham resta una pista ancora viva: “Stones non è alternativo a Romero in pista addirittura dal primo luglio per i nerazzurri”.
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