In una lunga intervista a Sportal, Dejan Stankovic ha parlato anche di Vasilije Kostov

Gianni Pampinella Redattore 10 giugno - 12:45

In una lunga intervista a Sportal, Dejan Stankovic ha parlato anche di Vasilije Kostov. L'ex giocatore dell'Inter è convinto che il giovane centrocampista raggiungerà livelli alti, ma dovrà avere la possibilità di giocare con continuità. "Mi piacerebbe che mi superasse. Quello di cui hai bisogno nella carriera è la continuità. Semplicemente, la continuità"

"Ne parlo anche con i miei figli, soprattutto con Aleksandar. Lui gioca in campo, mentre Filip fa il portiere. Non bisogna esplodere all’improvviso per poi spegnersi, ma mantenere una continuità, dimostrare il proprio valore anno dopo anno. È questo che ti permette di restare ai massimi livelli, che dà un senso al tuo percorso e ti offre la possibilità di avere una carriera lunga. Significa giocare quindici, sedici, diciassette anni ad alto livello: allora sì che tutto acquista valore. Anche i numeri sono diversi, i trofei sono diversi, hai tutto ciò che conta. Se invece alterni alti e bassi, difficilmente le cose andranno come dovrebbero".

"Ha tutte le qualità per giocare un calcio di altissimo livello, e giocherà un calcio di altissimo livello. L’importante è non arrendersi. Non devi esplodere per poi sparire, ma continuare a crescere e andare avanti. Ogni anno deve essere una nuova e ancora più grande conferma. Essere un titolare fisso, disputare 55-60 partite all’anno, cambia tutto: le tue statistiche, la tua carriera, il tuo curriculum, la tua esperienza. Ma per sostenere quel numero di partite devi essere preparato; e per esserlo devi lavorare seriamente e vivere nel modo giusto".

(Portal)