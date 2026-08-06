Dalla Spagna non arrivano belle notizie per l'Inter perchè l'Atletico Madrid è pronto ad affondare per Cristian Romero.

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"Il club aveva bisogno di raccogliere fondi per continuare a fare acquisti e Mateu Alemany si è messo al lavoro. Con l'obiettivo di lunga data di ingaggiare Cuti Romero, fondamentale per rinforzare la difesa, il direttore sportivo ha risolto la mancanza di liquidità in soli quattro giorni con tre operazioni che hanno permesso di inserire l'argentino in rosa.

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Dopo aver agevolato le cessioni di Ruggeri all'Aston Villa e di Molina alla Roma, la prossima mossa è quella di Thiago Almada, in partenza per il River Plate", si legge su Marca che conferma l'accordo tra Atletico e River Plate per Thiago Almada per 20 mln di euro.

Atletico Madrid su Romero: "Cauto ottimismo"

Il quotidiano spagnolo aggiunge che l'Atletico incasserà altri 18 mln di euro (più 6 di bonus) per Ruggeri che è diverso verso l'Aston Villa mentre la Roma pagherà ai Colchoneros circa 19 mln (13 di parte fissa) per Molina. "L'Atlético si è assicurato le entrate e lo spazio salariale necessari per completare l'acquisto di Cuti Romero.

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Di conseguenza, ha già preparato la sua offerta iniziale di 30 milioni di euro al Tottenham per il difensore centrale, che attende con impazienza il perfezionamento del trasferimento", aggiunge Marca che poi parla di "cauto ottimismo" in casa Atletico Madrid per l'operazione Romero.