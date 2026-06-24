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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky svela: “Stankovic ha detto no anche al Tottenham: volontà ferrea di stare all’Inter”
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Sky svela: “Stankovic ha detto no anche al Tottenham: volontà ferrea di stare all’Inter”
Aleksandar Stankovic vuole solo l’Inter: no a due proposte dalla Premier League, il centrocampista vuole stare a Milano
Aleksandar Stankovic vuole solo l’Inter. A Sky Sport, Matteo Barzaghi ha svelato un interessante aneddoto sul centrocampista, reduce dalla super stagione al Club Brugge.
Queste le parole del giornalista: “L’Inter ha riportato a Milano Ale Stankovic per 23 milioni di euro. Lui ha rifiutato Brentford e aggiungo anche il Tottenham. La sua è una volontà ferrea di stare all’Inter. Poi ci sono le varie dinamiche di mercato, ma l’Inter vuole giocatori con volontà ferrea di restare appunto”.
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