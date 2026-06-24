Queste le parole del giornalista: “L’Inter ha riportato a Milano Ale Stankovic per 23 milioni di euro. Lui ha rifiutato Brentford e aggiungo anche il Tottenham. La sua è una volontà ferrea di stare all’Inter. Poi ci sono le varie dinamiche di mercato, ma l’Inter vuole giocatori con volontà ferrea di restare appunto”.