Gli aggiornamenti di Sky Sport su Joao Cancelo: il nodo cruciale è relativo al suo stipendio da 18 mln netti che percepisce all'Al-Hilal

Matteo Pifferi Redattore 1 gennaio - 15:25

Joao Cancelo può lasciare l'Arabia Saudita per tornare in Italia. L'esterno portoghese è un obiettivo di Inter e Juventus. Come confermato da Sky Sport, però, i due club italiani vogliono capire i margini della trattativa e le possibilità che possa effettivamente concretizzarsi.

Come riporta Sky Sport, Cancelo prende 18 mln netti a stagione e, nella seconda parte dell'anno, dunque andrebbe a percepirne 9. Inter e Juve - aggiunge Sky Sport - possono arrivare a garantire una cifra tra i 3 e i 4 mln.

Resta da capire se l'Al-Hilal voglia contribuire al pagamento della restante parte. E attenzione anche al Barcellona che è interessato al portoghese, che ha vestito già la maglia blaugrana nella stagione 2023-2024.