VIDEO FCIN1908 / Inter, Stones ha firmato il contratto: l'uscita dalla sede di viale della Liberazione

In uscita Pavard per avere Romero. Così Gianluigi Longari a Sportitalia ha parlato di quello che dovrebbe essere l'iter per arrivare all'argentino. Il costo del cartellino del calciatore degli Spurs è alto ma i nerazzurri ci proverebbero soprattutto se riuscissero a piazzare il francese.

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Questa sarebbe l'idea del club nerazzurro. La squadra avrebbe così sei difensori per tre ruoli che alzerebbero sicuramente il livello della rosa a disposizione di Chivu. Tanto che dal canale digitale parlano di ulteriore upgrade.

Screen da Sportitalia

Nel mirino resta ancora Curtis Jones. Il Liverpool non vuole cedere rispetto alla richiesta iniziale di 40 mln per il calciatore che è in scadenza nel giugno 2027, ma Chivu insiste con Marotta perché lo vorrebbe per rinforzare la sua rosa, spiegano ancora da SI.

(Fonte: Sportitalia)