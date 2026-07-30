L’Inter è arrivata a Hong Kong. La formazione nerazzurra di Cristian Chivu ha raggiunto il Paese asiatico, dove domenica sfiderà in amichevole il Manchester City. La prima tappa del viaggio che vedrà i nerazzurri sfidare il Milan nel primo derby stagionale il 5 agosto e la Juventus nel primo derby d’Italia l’8 agosto a Perth, in Australia.

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Ma quanto incassa l’Inter dalla tournée? La Gazzetta dello Sport fa il punto, svelando le cifre.

“Non è solo sul campo che i club promuovono se stessi: subito dopo aver toccato il territorio cinese una delegazione nerazzurra, guidata dalla legend Bobo Vieri, ha fatto visita ad alcuni importanti partner commerciali a Shenzhen. E altri incontri seguiranno. Alla fine è un affare per tutti: per gli organizzatori, che a Hong Kong vendono a 34 euro l’ingresso agli allenamenti delle squadre e per le partite puntano al pienone alzando il tiro molto più in alto, fino a 330 euro, e per le società coinvolte che aumentano i ricavi e rafforzano legami fiduciari. L’Inter per il tour incasserà tra i 5 e i 6 milioni”

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La Rosea rivela i problemi che i club italiani devono affrontare:

“Qualche problema logistico è legato non tanto alle ore di volo (il fuso è lo stesso: + 6) quanto allo sbalzo termico: in Cina, anche se le temperature in questi giorni non sono terribili dopo il tifone Noul, c’è molta afa. In Australia invece è inverno pieno: in alcune serate fa molto freddo”.

C’è entusiasmo per l’arrivo dei nerazzurri a Hong Kong:

“L’Inter è stata accolta da un discreto gruppo di persone all’arrivo in albergo, nel quartiere finanziario della città. L’entusiasmo per il Football Festival da queste parti è molto alto tanto che il ministero del turismo ha assegnato la lettera M (Major) all’evento, che coinvolgerà anche Juventus e Chelsea il 5 agosto”.