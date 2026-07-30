John Stones è un nuovo calciatore dell'Inter. Il club nerazzurro ha ufficializzato l'arrivo del difensore inglese classe 1994, svincolato dopo la fine dell'esperienza al Manchester City.

Stones, reduce dall'esperienza al Mondiale con la maglia dell'Inghilterra, ha rilasciato la prima intervista da calciatore dell'Inter ai canali ufficiali del club nerazzurro.

Di seguito le prime dichiarazioni da nuovo giocatore della Beneamata:

Come ti senti?

“Sinceramente sono molto emozionato. Mi sento felice, orgoglioso ed entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo, questo nuova viaggio. E non potrei immaginare un posto migliore per farlo”.

Dopo 10 anni al Manchester City, un passo significativo nella tua vita e nella tua carriera.

“Sì, sicuramente. È qualcosa che ho sempre voluto fare. Quando è nata l'opportunità, ho parlato con la mia famiglia e non abbiamo avuto alcun dubbio: volevamo venire qui”.

Questa è la tua prima esperienza fuori dall'Inghilterra. Conosci Milano?

"Ne ho sentito parlare, ma non l'ho vissuta direttamente. È qualcosa di cui siamo entusiasti: scoprire la città, conoscere la cultura e le persone. È bello avere degli amici qui”.

Hai parlato con Akanji?

"Sì, ci siamo sentiti, ma non gli ho detto nulla di quello che stava succedendo. Volevo essere sicuro che tutto fosse definito e ufficiale prima di dirglielo. Sono sicuro che avesse già intuito qualcosa e probabilmente aveva già visto le notizie, ma non volevo portarmi sfortuna prima della firma. Sono davvero felice di ritrovarlo. È uno dei migliori difensori con cui abbia mai giocato. Sono molto felice di tornare a giocare con lui e di giocare con i giocatori che ho affrontato a livello di club e con la nazionale e di cui conosco il valore. Non vedo l’ora di conoscere tutti”.

Sei un difensore versatile e fisico, abile nell’impostazione. Cosa puoi portare alla squadra di Chivu?

“Prima di tutto, tanta voglia di vincere ancora. Ho avuto la fortuna di conquistare molti trofei nella mia carriera e voglio portare qui quell'esperienza per aiutare la squadra e il Club. Allo stesso tempo voglio continuare a imparare e a crescere come calciatore, lavorando con il Mister e anche con Kolarov, il vice allenatore, che è stato mio compagno di squadra al City. Sono davvero entusiasta. Spero di mettere a disposizione la mia esperienza e sono molto aperto a imparare cose nuove e a conoscere un nuovo modo di giocare in un nuovo campionato”.

Hai vinto tante trofei importanti nella tua carriera. Quali sono i valori e le esperienze più importanti?

“Credo che essere un buon compagno di squadra sia uno degli ingredienti fondamentali per costruire una squadra vincente. Le cose non andranno sempre bene o come desideri, ma conta il modo in cui aiuti chi ti sta intorno ad avere successo, perché nessuno vince da solo. Custodisco con grande affetto momenti vissuti dentro e fuori dal campo. È così che si crea un legame forte. Sono felice e fortunato di aver questa opportunità per costruire nuove amicizie, nuovi rapporti e nuove intese, e non vedo l'ora che accada”.

Per te è stata un’estate molto intensa, tra il Mondiale e tutto ciò che ha comportato. Quanto sei orgoglioso di aver rappresentato ancora una volta l'Inghilterra e di aver raggiunto traguardi così importanti con la nazionale?

"È stata un'estate molto impegnativa, ma anche entusiasmante. È sempre un orgoglio rappresentare il mio Paese, averlo fatto con così tante volte aver contribuito a raggiungere traguardi importanti nella storia della nostra Nazionale. Sono particolarmente orgoglioso della medaglia di bronzo. Non era il risultato per il quale eravamo partiti, ma abbiamo comunque scritto un'altra pagina di storia a questo mi rende davvero fiero. E naturalmente sono stato curioso di essere arrivato qui: credo che il mio sorriso dica tutto”.

Sei il quarto giocatore inglese nella storia del club.

“Sì, mi sento davvero fortunato. È una cosa che avevo scoperto prima di arrivare qui, considerando che non sono molti inglesi di aver vissuto questa esperienza, sono molto felice di far parte di questa lista”.

Quali obiettivi ti sei posto per questa nuova avventura?

“Credo che i ragazzi e che il Club abbiano fissato l'asticella molto in alto la scorsa stagione quindi dobbiamo ripartire da lì. Sono qui per vincere e per lottare per ogni trofeo. È stata sempre la mia mentalità, ovunque abbia giocato, sono convinto che possiamo riuscirci. Dobbiamo continuare a puntare sempre al massimo”.

Interisti, John ha qualcosa da dirvi 💌 pic.twitter.com/8Zuqb6TGdE — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 30, 2026

Vuoi lasciare un messaggio ai nuovo tifosi?

“Non vedo l'ora di vedervi tutti, di conoscere il maggior numero possibile di voi, di giocare davanti a voi, spero, di condividere insieme i ricordi straordinari. Sono convinto che ci riusciremo. Voglio ringraziarvi fin da ora per il vostro sostegno, ancor prima di incontrarvi, perché so quanto siete appassionati di questo club e di questi giocatori. Vi prometto che indosserò questa maglia con orgoglio e darò tutto me stesso per il Club per i miei compagni di squadra”.