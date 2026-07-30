John Stones è un nuovo calciatore dell'Inter. Il club nerazzurro ha ufficializzato attraverso i canali ufficiali l'arrivo a parametro zero del difensore inglese classe 1994, reduce dall'esperienza ai Mondiali con la nazionale dei Tre Leoni guidata da Thomas Tuchel.

"Dopo 32 anni in Inghilterra, John Stones è pronto a vivere un’esperienza nuova. L’Italia, Milano: un nuovo ambiente, un nuovo campionato da affrontare con la grande esperienza maturata nella sua carriera. Per la prima volta la maglia che indosserà non sarà più soltanto blu, ma ci sarà anche il nero. Dalle distese di Barnsley al prato di San Siro, dopo aver fatto la storia a Manchester: John Stones è un nuovo calciatore dell’Inter".

Stones arriva dopo la scadenza del contratto che lo legava fino allo scorso 30 giugno al Manchester City, club in cui ha militato per 10 anni conquistando 6 campionati inglesi, 3 Coppe d'Inghilterra, 5 Coppe di Lega, 3 Community Shields, 1 Champions League, 1 Supercoppa europea. 1 Mondiale per club.

"Il difensore classe 1994 ha firmato un contratto con il Club nerazzurro fino al 30 giugno 2028".

Stones era arrivato ai Citizens dall'Everton nell'estate 2016 per 56,5 milioni di euro più 4 di bonus. Nella passata stagione ha collezionato 18 presenze tra tutte le competizioni, prima di partecipare alla spedizione inglese ai Mondiali, dove ha totalizzato 5 presenze di cui 3 da titolare.