Nell'epoca dei social un like fa notizia. L'Inter ha annunciato l'arrivo ufficiale di John Stones. E tra i tanti like del post che il club nerazzurro ha pubblicato su Instagram c'è anche quello di Curtis Jones. Si tratta del centrocampista del Liverpool che la società segue da diverso tempo e non è quindi passato inosservato il suo 'mi piace' al post arrivato dal profilo nerazzurro.

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Il giocatore è tra gli obiettivi richiesti da mister Chivu. La richiesta degli inglesi è alta se si considera che il calciatore andrà in scadenza a giugno 2027: 40 mln è quanto vorrebbero i Reds. Lui avrebbe già detto sì al trasferimento a Milano. Una prima offerta nerazzurra era stata di 25 mln, non sono bastati. Ma la pista è ancora tutta da seguire. Il like del giocatore intanto fa suggestione.

Come quello di Haaland che con un mi piace e un commento ("Jonny, Jonny") ha salutato l'ex compagno del City e il suo passaggio alla squadra milanese. Così i tifosi nerazzurri hanno pensato subito di approfittarne: "Vieni da noi Erling, come to Inter"; "Il prossimo sei tu"; "Dai, un posticino come quinto attaccante te lo troviamo...".