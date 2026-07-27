Dietro la scelta di John Stones di vestire la maglia dell'Inter. Così Fabrizio Romano sul suo canale YouTube ha svelato un interessante aneddoto sul centrale inglese, pronto a diventare un nuovo giocatore nerazzurro.

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“Stones aveva le chiamate anche di Chelsea e Arsenal. Lui ha dato priorità all’Italia e all’Inter e mi hanno raccontato che il club nerazzurro lo ha fatto sentire importante anche a livello di modulo, come stile di gioco, al centro di una difesa a 3. Stones ha scelto l’Inter, l’Inter ha scelto Stones”, ha spiegato Romano.