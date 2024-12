In realtà, invece, Marotta e Ausilio sembrano orientati ad attendere il recupero degli attuali infortunati, anzi, l’attuale dirigenza ha chiesto al tecnico nerazzurro di poter vedere con maggiore continuità Tomas Palacios, difensore argentino classe 2003 finora impiegato con il contagocce da Inzaghi. Per quanto riguarda eventuali rinforzi, quindi, bisognerà attendere il mese di giugno, quando in viale della Liberazione avranno le idee più chiare in merito ai due centrali attuali, Acerbi e de Vrij, il primo in scadenza nel 2026, ma con una clausola di uscita in favore dei nerazzurri; il secondo, invece, in scadenza 2025, ma con una clausola unilaterale di rinnovo da parte dell’Inter”, si legge.