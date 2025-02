"Inzaghi farà qualche rotazione, più di Palladino che ha la panchina accorciata appunto dai regolamenti. Torna Acerbi, che non gioca una partita intera da 3 mesi (10 novembre) e che l'ultima volta (23 novembre) ha fatto in tempo a giocare solo 15 minuti prima d'infortunarsi). Da capire se davvero parte dall'inizio, come Calhanoglu ha fatto nel derby, mostrando poi tutte le lacune di condizione che procura un lungo stop. Inzaghi decide stamattina. Da supporre anche un turno di riposo, almeno in partenza, poi ormai si gioca in 16, per Thuram (Lautaro è troppo in forma per lasciarlo fuori), Barella e Dimarco. La stagione dell'Inter è ancora lunga (dentro in tutte le competizioni), lunghissima se sovrapposta a quella del Napoli, cui restano da giocare solo 15 partite".